سفارة المملكة في بنجلاديش تُحذر المواطنين من إعصار “موكا”

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حذرت سفارة المملكة في بنجلاديش رعاياها من تداعيات مرور ‏إعصار “موكا” المتوقع أن يضرب سواحل المنطقة، وذلك لما يصاحبه من أمطار ورياح ‏شديدة.‏

وأهابت السفارة بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر والتواصل معها فوراً عند حدوث أي طارئ عبر الأرقام التالية، هاتف السفارة (00880255664000)، أو شؤون السعوديين (0088101882088887)، أو الرقم الموحد (96692003334)، أو البريد الإلكتروني [email protected].

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الإعصار “موكا” قد يكون الأعنف على الإطلاق الذي يضرب بنجلاديش خلال نحو 20 سنة، نظراً لارتفاع قوته إلى ما يعادل عاصفة من الفئة الخامسة.