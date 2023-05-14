سفارة المملكة في بنجلاديش تُحذر المواطنين من إعصار “موكا”

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حذرت سفارة المملكة في بنجلاديش رعاياها من تداعيات مرور إعصار “موكا” المتوقع أن يضرب سواحل المنطقة، وذلك لما يصاحبه من أمطار ورياح شديدة.
وأهابت السفارة بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر والتواصل معها فوراً عند حدوث أي طارئ عبر الأرقام التالية، هاتف السفارة (00880255664000)، أو شؤون السعوديين (0088101882088887)، أو الرقم الموحد (96692003334)، أو البريد الإلكتروني [email protected].
وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الإعصار “موكا” قد يكون الأعنف على الإطلاق الذي يضرب بنجلاديش خلال نحو 20 سنة، نظراً لارتفاع قوته إلى ما يعادل عاصفة من الفئة الخامسة.