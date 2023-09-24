سفارة المملكة في روسيا الاتحادية تحتفي باليوم الوطني الـ93

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أقامت سفارة المملكة لدى روسيا الاتحادية في العاصمة الروسية موسكو احتفالاً، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.

حضر الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس السفير عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، وعددٌ من المسؤولين في الحكومة الروسية يتقدمهم معالي المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ورؤساء البعثات وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء مجلسي الدوما والاتحاد، ومراكز الفكر، وعددٌ من مكونات المجتمع الروسي، إلى جانب عددٍ من المواطنين المقيمين والزائرين لموسكو.

وتضمن الحفل عددًا من العروض المرئية عن تاريخ المملكة والمشاريع الحديثة المقامة بها، وعرض مرئي عن رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها مرورًا بما تم إنجازه حتى اليوم، إلى جانب عددٍ من العروض الموسيقية لفرق شعبية فلكلورية من مناطق مختلفة في المملكة.

كما أقامت السفارة معرضاً عن تاريخ العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا الاتحادية خلال 97 عامًا، وعرض صور للنهضة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات، وتقديم برامج تبرز المنجزات التنموية التي حققتها المملكة وما وصلت إليه من تطور ونهضة ورقي وأمن واستقرار في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

وقدمت السفارة خلال الحفل نسخًا من الكتب والمنشورات والصور التي تبرز الجهود التنموية والنهضة الشاملة المتسارعة التي تشهدها المملكة على مختلف المستويات.