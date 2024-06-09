سفارة المملكة في قرغيزستان تحتفي باليوم العالمي للبيئة

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أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية قرغيزستان، فعالية للاحتفاء باليوم العالمي للبيئة، بهدف نشر الوعي بأهمية المحافظة على البيئة، بمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، وعدد من المسؤولين المحليين والبرلمانيين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، والأكاديميين، والإعلاميين والمهتمين، وأعضاء السفارة.

وتم خلال الفعالية، التعريف بجهود المملكة في مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة والمحافظة عليها.

وأشار السفير الراضي إلى مبادرات المملكة الرائدة في هذا المجال، ومنها مبادرة (السعودية الخضراء) التي تهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، وحماية 30% من إجمالي مساحة المناطق البرية والبحرية بالمملكة بحلول العام 2030، وكذلك خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030.

كما تطرق إلى المبادرة الإقليمية التي تقودها المملكة تحت عنوان (الشرق الأوسط الأخضر) التي تهدف إلى الحد من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، والعمل المشترك لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي من خلال زراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط ودعم جهود المنطقة لتقليل وإزالة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.