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سفارة المملكة في لندن تستضيف جلسة نقاشية لتكريم المرأة السعودية في مجالات الثقافة والفنون

29 يونيو 2024 - 1:23 صباحًا

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استضافت سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن مساء الخميس، جلسة نقاشية بعنوان “المرأة، والثقافة والفن: تجربة سعودية تتخطى الكثبان الرملية”، بالشراكة مع المؤسسة البريطانية جوهرة جلوبال؛ لتكريم المرأة السعودية في مجالات الثقافة والفنون، وسط حضور عدد كبير من السعوديين المقيمين في لندن، وبريطانيين، بالإضافة لشخصيات بارزة من الدبلوماسيين والرؤساء التنفيذيين والمتخصصين من مختلف المجالات.

وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، خلال كلمة له، بالإنجازات البارزة للمرأة السعودية، منوهاً بدورها في تحقيق التنمية المستدامة، وإسهاماتهم الكبيرة في مختلف المجالات.

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