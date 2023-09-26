سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة تقيم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

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أقام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، مساء أمس، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة وذلك في قصر لانكستر هاوس بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة البريطانية، يتقدمهم وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق أحمد، ورؤساء البعثات وأعضاء السلك الدبلوماسي في بريطانيا، وكبرى الشخصيات الإعلامية والثقافية، وأعضاء الملحقيات والمكاتب الفنية التابعة للسفارة والعديد من الطلبة المبتعثين.

وافتُتِح الحفل بالسلام الملكي، وتبادل الحضور التهاني بهذه المناسبة، عقب ذلك، ألقى سمو السفير كلمة تطرق فيها إلى المكانة الرفيعة والدور الكبير الذي تقوم به المملكة على الساحة الدولية، مبرزًا جوانب النهضة التي شهدتها على مر العصور، والجهود الكبيرة التي تُبذل في إطار رؤية المملكة 2030، إذ تسعى هذه الرؤية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية كالصناعات الدفاعية، والصحة، والتعليم، والتعدين، والبنية التحتية، والخدمات المعلوماتية التقنية، والأمن الغذائي.

وفي نهاية الحفل تم توزيع الهدايا التذكارية بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة.