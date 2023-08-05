سفارة المملكة لدى لبنان تحذر المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة وتطالبهم بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية

المناطق-واس
حذرت سفارة المملكة لدى الجمهورية اللبنانية المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وطالبتهم بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، متمنية الأمن والسلامة للجميع.
ودعت السفارة المواطنين للتواصل في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:
هاتف سفارة المملكة لدى لبنان:
009611762711
009611762722
هاتف شؤون السعوديين:
0096178803388
0096176026555
الهاتف الموحد لشؤون السعوديين بالخارج: 00966920033334
سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية @KSAembassyLB