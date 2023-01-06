سفارة اليابان بالرياض تعلن فتح قبول طلبات منح الحكومة اليابانية لطلاب الدراسات اليابانية

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أعلنت سفارة اليابان في الرياض، اليوم (الجمعة)، بدء قبول طلبات منح الحكومة اليابانية 2023 لطلاب الدراسات اليابانية وتدريب المعلمين.

وأضافت أن التقديم متاح للحاصلين على الجنسية السعودية، في حين يجب على من يحملون جنسيات أخرى التواصل مع السفارات اليابانية ببلدانهم، مشددة على ضرورة قراءة الدليل الإرشادي الخاص بالمنح بعناية وإرسال جميع المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني التابع لها.

ونوهت السفارة بأن آخر موعد لتقديم الطلبات في السفارة هو 2 فبراير المقبل، داعية الراغبين في الاطّلاع على الدليل إلى دخول موقعها الإلكتروني.