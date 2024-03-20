سفارة اليابان لدى المملكة تقيم حفل إفطار رمضاني

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أقامت سفارة اليابان لدى المملكة، أمس، حفل إفطار رمضاني، بحضور عدد من الخريجين السعوديين من جامعات ومؤسسات أكاديمية يابانية.

وعبر سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي في كلمته خلال الحفل، عن امتنانه للخريجين السعوديين الذين يؤدون دورًا نشطًا كجسر للصداقة بين اليابان والمملكة.

وأكد أن الزيارات المتعددة رفيعة المستوى بين البلدين، بما في ذلك زيارة معالي رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى المملكة في يوليو الماضي، ساهمت في تعميق روابط الصداقة والتعاون الثنائي.

وأشار إلى الاهتمام المتزايد من القطاع الخاص الياباني بتوسيع الأعمال التجارية مع المملكة، حيث تم توقيع أربعين مذكرة للتفاهم في مجالات متنوعة، وكذلك افتتحت سبع شركات يابانية مكاتبها في المملكة خلال العام الماضي.

وفيما يتعلق بالجانب السياحي، أوضح السفير إيواي أن الحكومة اليابانية بدأت في إصدار تأشيرات سياحية إلكترونية للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وأطلقت تأشيرة متعددة الدخول لحاملي جواز السفر السعودي الذين تنطبق عليهم شروط معينة، معربًا عن أمله بأن تكون هناك زيادة في عدد الزائرين السعوديين إلى اليابان.

وأشار السفير إلى الفعاليات الثقافية التي أقامتها السفارة مؤخرًا، مثل المهرجان الياباني الذي أقيم في نوفمبر الماضي، والذي شارك فيه أكثر من 3000 شخص، معربًا عن أمله في أن تزداد مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تعزيز التبادل الثقافي، وذلك في ضوء العلاقات الدبلوماسية بين المملكة واليابان والتي ستدخل عامها السبعين في السابع من يونيو من هذا العام.