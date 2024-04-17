“سفانة حائل ” الثالث خليجيا في أفضل بيئة عمل لعام 2024

عبدالله الشمري – حائل

كأول جمعية صحية تحقق هذا التميز على مستوى المملكة، حققت جمعية سفانة الصحية بحائل المركز الثالث في أفضل بيئة عمل لعام 2024 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لفئة الأدوية والرعاية الصحية حسب ما أصدرته منظمة Great Place to Work العالمية والتي تعد واحدة من أكبر المنظمات تخصصاً في تطوير بيئات العمل، إضافة إلى تقديمها جملة من الاستشارات الخاصة بتطوير الموارد البشرية، وتصدر عنها قائمة أفضل بيئة عمل سنوياً لمختلف الدول حول العالم ، ويأتي هذا الانجاز محصلة لجهود إدارة الجمعية في توفير بيئة عمل تساهم في رفع مستوى أداء الموظفين لتحقيق تطلعاتها في تطبيق معايير الجودة الشاملة.

وكانت جمعية سفانة الصحية بحائل قد حققت درجة 100% في تطبيق معايير الحوكمة حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع الغير الربحي.

بالإضافة إلى حصول الجمعية على جائزة أمير منطقة حائل “بصمة” في عام 2023، وتحقيق الجمعية لشهادة (المنظمة الموثوقة) وفق معايير المجلس البريطاني للمنظمات التطوعية NCVO وذلك بعد تطبيقها لجميع معايير الجودة ومتطلبات العلامة للمستوى الأول، بالإضافة إلى شهادة الآيزو العالمية في إدارة الجودة ( 9001 – 2015).

وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة جمعية سفانة في تطبيق معايير الجودة والتحسين المستمر للخدمات التي تقدمها .