سفيان رحيمي يحرز جائزتي أفضل لاعب وهداف “أبطال آسيا”

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توج مهاجم نادي العين الإماراتي سفيان رحيمي بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا إلى جانب جائزة هداف البطولة.

وكتب رحيمي اسمه الخاص في دوري أبطال آسيا بتسجيله 13 هدفا منها 8 في الأدوار الإقصائية، فتوج بلقب الهداف في النسخة الحالية، وعادل الرقم القياسي الذي كان مسجلاً باسم البرازيليين موريكي (غوانغجو إيفرغراندي الصيني، 2013)، وأدريانو (إف سي سيول الكوري الجنوبي، 2016)، والجزائري بغداد بونجاح (السد القطري، 2018).

وقد ساهم الدولي المغربي بفوز فريقه العين الإماراتي أمام ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني عندما تغلب عليه 5-1 السبت على ملعب هزاع بن زايد في العين في إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وسجل رحيمي هدفين في الدقيقتين 8 و67، واقتنص ركلة جزاء نفذها الباراغوياني اليخاندرو روميرو بنجاح مسجلا الهدف الثاني لفريقه (34).

كما تسبب رحيمي في طرد حارس مرمى يوكوهاما مارينوس وليام بوب إثر انفراد تام، وأهدى البديل لابا كودجو الهدف الرابع، قبل أن يضيف الأخير هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه ليتمكن العين من إحراز لقب تاريخي، هو الثاني بعد الاول عام 2003.

وحجز العين المقعد الرابع الأخير لقارة آسيا في مونديال الأندية 2025 بصيغته الموسعة، حيث لحق بالهلال السعودي، أوراوا ردي دايموندز الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

كما بات أول وآخر من يتوج بلقب دوري أبطال آسيا بصيغتها الجديدة التي دشنت في 2003، بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة عن إطلاق دوري أبطال آسيا للنخبة في 2025.