سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ترفع التهاني للقيادة والشعب السعودي بمناسبة إطلاق رحلة الفضاء

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رفعت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وللشعب السعودي على الإنجاز الكبير الذي يحققه للوطن في هذا اليوم التاريخي الذي يشهد فيه انطلاقة أبطالنا رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني في رحلتهم إلى محطة الفضاء الدولية ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء.

وقالت سموها في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: “أود أن آشكر كل القائمين على إنجاح برنامج المملكة الطموح في مجال الفضاء، فالشعب السعودي لا يسعه اليوم إلا أن يفخر بأن يرى المملكة تحقق إنجازاً كبيراً بإرسال أول امرأة سعودية عربية مسلمة نحو الفضاء، وهذا يعكس ما تحققه المملكة من خطوات حقيقية وملموسة في إطار تمكين المرأة السعودية وإبراز دورها الريادي والتنموي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.

وأضافت: “أنا فخورة بحضور إطلاق هذه المهمة الفضائية التي تمثل علامة فارقة لحدثين تاريخيين، إذ تعد هذه المهمة أول مهمة لامرأة عربية ومسلمة في الفضاء، كما أنها المرة الأولى لفريق سعودي عربي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية، هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليحدث لولا الدعم المستمر من سمو ولي العهد -حفظه الله- في تشجيع شبابنا على العلم والعمل بجد واجتهاد حتى وصلنا للفضاء”.