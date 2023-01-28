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سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة تتابع ملابسات مقتل المواطن الغريبي

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 28 يناير 2023 - 1:38 مساءً
H.R.H. Princess Reema Bint Bandar Al-Saud, Vice-President for Development and Planning, Saudi Arabian General Sports Authority, Saudi Arabia during the Session "Building Saudi Arabia's Future Economy " at the Annual Meeting 2018 of the World Economic Forum in Davos, January 25, 2018.Copyright by World Economic Forum / Boris Baldinger

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قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بالتواصل مع ذوي المواطن الوليد عبدالله الغريبي ـ رحمه الله ـ، لتقديم التعازي والعون الكامل لهم في هذا الظرف المؤلم، سائلةً المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقالت سفارة المملكة في واشنطن في بيان صحفي مساء أمس: “تابعت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ببالغ الحزن والأسى ومنذ اليوم الأول وبالتنسيق مع القنصلية العامة للمملكة في نيويورك، ملابسات مقتل المواطن الوليد عبدالله الغريبي ـ رحمه الله ـ في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث تبين أن الفقيد قتل على يد مواطنة أمريكية تسكن في أحد الطوابق العلوية للمنزل الذي يسكن فيه المواطن”.

وأوضحت أنه تم القبض على المتهمة وهي قيد التحقيقات حالياً، مثمنةً ما تم من تعاون من قبل السلطات الأمنية الأمريكية في مدينة فيلادلفيا منذ وقوع هذا الحادث المؤسف.

وبينت السفارة أنه تم استكمال جميع الإجراءات اللازمة مع السلطات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية لنقل جثمان الفقيد ـ رحمه الله ـ إلى المملكة.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 28 يناير 2023 - 1:38 مساءً
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