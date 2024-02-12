سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة تستقبل وزير التعليم

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استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في واشنطن اليوم، معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، وذلك في إطار زيارته للولايات المتحدة الأمريكية؛ لتعزيز التعاون العلمي والتعليمي والبحثي بين المؤسسات العلمية والتعليمية في البلدين.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة أبرز ملامح التحول في مجال التعليم، وسبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم العام والعالي والبحث والابتكار، إلى جانب تشجيع المستثمرين والشركات الأمريكية الرائدة للاستثمار في قطاع التعليم في المملكة؛ بما يعزز الجودة والتوأمة مع متطلبات سوق العمل المحلي، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.