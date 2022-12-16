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سفيرة فنلندا لدى المملكة: التنظيم الرائع لمهرجان الإبل يعكس أهمية هذا الموروث الثقافي

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 16 ديسمبر 2022 - 8:21 مساءً

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زارت سفيرة جمهورية فنلندا لدى المملكة أنو لإيريكا فيليانين اليوم مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة الذي يُقام تحت شعار “همة طويق”.

واطلعت السفيرة والوفد المرافق لها على منافسات شوط فئة 20 أصايل للمهجنات وطرق عمل اللجان المختلفة، وتعرفت على أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في إدارة وتنظيم وإجراء أشواط المنافسات، مؤكدةً أن ما شاهدته من تنظيم رائع واهتمام كبير يعكس مدى أهمية هذا الموروث الثقافي لدى أبناء المنطقة العربية، معربةً عن سعادتها الكبيرة لزيارة هذا المحفل الثقافي التاريخي العالمي.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 16 ديسمبر 2022 - 8:21 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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