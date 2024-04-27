سفير المملكة في بغداد: افتتاح خط جديد من الدمام إلى النجف لتعزيز الروابط بين الشعبين

أكد سفير المملكة في بغداد عبدالعزيز الشمري، حرص السعودية على تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق والارتقاء بها في المجالات كافة.

وأشار الشمري، في تصريحات لقناة الإخبارية، إلى أن السفارة السعودية في بغداد باشرت عملها في عام 2017 وكانت المنافذ الحدودية والرحلات الجوية بين البلدين متوقفة، مضيفا أن الشعب العراقي كان يصل للمملكة عبر الدول الجوار، وبعد توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تم افتتاح المنفذ البري بين البلدين.

وأوضح أن نحو 7 آلاف عراقي يدخلون إلى المملكة يوميا عبر المنفذ البري، سواء للحج أو العمرة أو الزيارات الشخصية، فضلا عن افتتاح خطوط طيران مباشرة من (بغداد) إلى (المدينة المنورة) ومن (بغداد) إلى (جدة) ومن (أربيل) إلى (المدينة) و(جدة) أيضا، مؤكدا أن المعبر البري بين (الرياض) و(بغداد) يمثل شريانا رئيسيا للتجارة بين البلدين، مشيرا إلى ارتفاع حجم الصادرات السعودية إلى العراق بأرقام كبيرة.

ولفت السفير السعودي لدى العراق إلى أنه في ضوء العلاقات المميزة بين البلدين، تم افتتاح خط جديد من (الدمام) إلى (النجف)؛ بهدف تعزيز الروابط بين الشعبين الشقيقين.

وكانت هيئة الطيران المدني قد أعلنت – في وقت سابق – تسيير رحلات جوية من (الدمام) إلى (النجف) العراقية، اعتبارا من الأول من يونيو المقبل؛ وذلك امتدادا للعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين.