سفير المملكة لدى الصين: فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بكين جسر لنقل المنجزات الحضارية بين البلدين

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زار معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن الحربي، مقر فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين.

واستمع خلال الزيارة إلى شرح عن محتويات المكتبة وأنشطتها الثقافية والمعرفية، كما شارك في ملتقى وحلقة نقاش مع طلاب قسم اللغة العربية بجامعة بكين بفرع المكتبة، حول اللغة والثقافة العربية ودورها في تعزيز التواصل المعرفي بين شعبي البلدين الصديقين.

وأشار معاليه إلى أن فرع المكتبة بجامعة بكين يشكل واجهة مهمة للمملكة، وجسرًا للتواصل بين الجانب السعودي والجانب الصيني في نقل الإنجازات الحضارية والثقافية بين البلدين ورفع الوعي بهذه الجوانب، مفيداً أن الفرع له جهود كبيرة في الحوارات والتواصل بين الشباب والمهتمين بالثقافة العربية والصينية، وكذلك باللغة العربية وترجمة العديد من الكتب.

وأعرب السفير الحربي عن التطلع بأن يكون هناك المزيد من الفعاليات لفرع المكتبة خلال الفترة القادمة، لافتاً النظر إلى أن المكتبة قد أنجزت أكثر من 150 فعالية خلال السنوات الخمس الماضية.

يذكر أن فرع المكتبة يعد أكبر منصة عربية في جمهورية الصين الشعبية، نظرًا لما يتمتع به من وجود ما يقارب (30) ألف كتاب وقرابة (70) ألف مادة رقمية، بالإضافة إلى عدد من قواعد البيانات ويستفيد منها ما يتجاوز أكثر من ( 1500) باحث وطالب.