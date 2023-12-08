سفير المملكة لدى الغابون يقدم اوراق اعتماده سفيراً غير مقيم في ساو تومي

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قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الغابون فراج بن نادر، اليوم، أورق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية ساو تومي وبرينسيبي، لفخامة رئيس الجمهورية كارلوس فيلا نوفا، خلال استقباله في القصر الرئاسي في العاصمة ساو تومي.

ونقل السفير، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ وتمنياتهما لفخامته بوافر الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية الغابون دوام التقدم والازدهار.

فيما حمله فخامته تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وتمنياته لهما بوافر الصحة والسعادة، وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.