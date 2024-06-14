سفير المملكة لدى المغرب يزور مؤسسة الملك عبدالعزيز للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء

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قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور سامي بن عبد الله الصالح، مساء اليوم، بزيارة إلى مؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بمدينة الدار البيضاء.

وكان في استقباله معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بمملكة المغرب المدير العام للمؤسسة الدكتور أحمد التوفيق، الذي اصطحبه في جولة تفقدية للاطلاع على مختلف مرافق المؤسسة التي تعد أحد الصروح العلمية والمعالم الثقافية المميزة في المغرب، إضافة إلى ما تجسده من رمزية في سياق العلاقات الوطيدة بين المملكتين الشقيقتين، والدور الذي تضطلع به كمركز إشعاع أكاديمي وفكري وثقافي من خلال أنشطتها المتعددة، وما تقدمه مكتبتها الضخمة للدارسين من إمكانيات تسهم في إنجاز أبحاثهم العلمية.