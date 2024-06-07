سفير المملكة لدى المغرب يقيم حفل استقبال لضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة

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أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، اليوم، حفل استقبال بمقر السفارة لأعضاء وفد المملكة المغربية الشقيقة المتوجهين لأداء فريضة الحج هذا العام 1445هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

وألقى السفير كلمة رحّب فيها بالوفد الذي يضم نخبة من العلماء والقضاة والأكاديميين والمثقفين والإعلاميين، كما تطرّق إلى ما تقوم به المملكة في ظل قيادتها الرشيدة -أيدها الله- من جهود جبارة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال الترتيبات والإجراءات والخدمات الشاملة والمتكاملة لتوفير أفضل ظروف الراحة وأحسن شروط الأمان للحجاج، مؤكداً حرص قيادة المملكة -حفظها الله- على أن تكون تجربة الحج أكثر يسراً وسهولة وأماناً، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في جانبها المتعلق بخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، هو مبادرة سنوية كريمة تستضيف العديد من الشخصيات من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، بمكرمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، كما تطرّق إلى العلاقات الوطيدة بين قيادتي المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وشعبيهما الشقيقين.

وفي الختام تمنى السفير لأعضاء الوفد المغربي حجاً مبروراً ومقاماً طيباً في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.