سفير المملكة لدى بريطانيا يزور الجناح السعودي في معرض سوق السفر العالمي

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زار صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، جناح الهيئة السعودية للسياحة المشارك في معرض سوق السفر العالمي WTM والمقام حالياً في العاصمة البريطانية لندن.

وتجول سموه خلال الزيارة التي رافقه فيها معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، داخل الأجنحة السعودية المشاركة في المعرض واستمع إلى شرح حول أبرز مستهدفات القطاع السياحي بالمملكة، والفُرَص الاستثمارية الواعدة، وسعي الهيئة السعودية للسياحة إلى إبرام العديد من الاتفاقيات والشراكات مع كبرى الشركات الأوروبية والعالمية، واستهدافها لأكثر من 100 مليون زيارة سنوياً بحلول 2030.

وأعرب سمو الأمير خالد بن بندر بن سلطان، في ختام الزيارة، عن تقديره للجهود التي بُذلتها الهيئة عبر جناحها المشارك في المعرض، وما تضمنه من محفزات كبيرة وفرص استثمارية واعدة.