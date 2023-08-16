سفير المملكة لدى بريطانيا يستقبل وفد طلاب المعسكر الصيفي للذكاء الاصطناعي في جامعة أكسفورد

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، في مقر السفارة اليوم، وفد طلاب المعسكر الصيفي للذكاء الاصطناعي في جامعة أكسفورد.

ويأتي هذا الاستقبال ضمن برنامج المعسكر الصيفي المنظم من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” بالتعاون مع البرنامج الصيفي لكلية ليدي مارغريت هول في جامعة أكسفورد البريطانية.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر في كلمته خلال الاستقبال، أن مشاركة هؤلاء الطلاب المتميزين في معسكرات دولية كهذه تسهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزز جهود المملكة في تطوير الكفاءات الوطنية وتقديم حلول ذكية لتحقيق التنمية المستدامة.

وتضمن البرنامج – الذي يستمر لمدة ثمانية أسابيع – عدة أهداف رئيسة تشمل تطوير قدرات الطلاب المتميزين في مجالات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبناء جيل سعودي مزود بالمعارف والمهارات اللازمة وفق أحدث الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تنمية قدرات هؤلاء الطلاب لرفع مستواهم المعرفي في هذه المجالات ومنافسة نظرائهم عالميًا.

وقد رافق الوفد الطلابي مدير عام أكاديمية سدايا محمد الزهراني؛ ومدير أكاديمية جامعة كاوست عبدالرحيم الغامدي؛ ومديرة العمليات في أكاديمية جامعة كاوست سمية القشقري.