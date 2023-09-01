سفير المملكة لدى بولندا يستقبل مفتي الجمهورية رئيس اتحاد الدين الإسلامي

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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، في مكتبه بالسفارة، فضيلة مفتي جمهورية بولندا رئيس اتحاد الدين الإسلامي توماش ميشكيفيتش، وذلك بعد مشاركته في المؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها)، الذي عقد في مكة المكرمة مؤخراً تحت شعار ” تواصل وتكامل “.

وأعرب مفتي بولندا خلال الاستقبال، عن امتنانه وتقديره للمملكة وقيادتها على هذا المؤتمر المهم الذي يؤكد حرص المملكة على خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال، كما قدم شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنظيم هذا المؤتمر.