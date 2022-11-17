سفير المملكة لدى تايلند: زيارة ولي العهد ستشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات عدة

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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى مملكة تايلند تأتي تلبيةً لدعوة كريمة من دولة رئيس الوزراء التايلندي الجنرال برايوت تشان أوتشا بعد الزيارة التي قام بها إلى المملكة في 25 يناير 2022، كما وجه الدعوة أيضا لسموه للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ التي تستضيفها مملكة تايلند كضيف شرف.

وأوضح السفير السحيباني أن هذه الزيارة الرسمية والتاريخية تكتسب أهمية كبيرة، حيث تتزامن مع انعقاد المنتدى بمشاركة 23 دولة، وتم إعداد برنامج حافل حيث سيتم عقد لقاء ثنائي بين سمو ولي العهد وفخامة رئيس الوزراء وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات، التي ستسهم -بإذن الله- في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وستنقلها إلى آفاق جديدة ومستقبل زاهر وواعد.

وأفاد أن هذه الزيارة ستسهم في تسريع الخطوات المهمة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، وأولويات التنمية في تايلند، التي تشمل سياسة الاقتصاد الحيوي – الدائري – الأخضر، واكتشاف مجالات جديدة للتعاون، مثل: الطاقة المتجددة والبيئة، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني بإلإضافة إلى تقوية العلاقات بين الشعبين الصديقين والتي ستكون حجر الأساس لتنمية العلاقات بين البلدين بجانب تعزيز الحوار البناء والتنوع الثقافي.

وأضاف السحيباني: “أنه امتدادًا لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم فقد أولت حكومة المملكة اهتمامها بمسلمي تايلند والعناية بهم بالتعاون والتنسيق مع الحكومة التايلندية”.