سفير المملكة لدى جمهورية كوت ديفوار يقدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة للرئيس الإيفواري

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قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي، اليوم، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة إلى فخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، وذلك خلال استقباله في القصر الرئاسي بالعاصمة أبيدجان.

ونقل السفير القثامي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، لفخامته ولحكومة وشعب كوت ديفوار الشقيق.

وجرى خلال مراسم التسليم بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.