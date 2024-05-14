سفير المملكة لدى قطر يفتتح معرض المنتجات الوطنية السعودية

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افتتح صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، اليوم، النسخة الأولى لمعرض المنتجات الوطنية السعودية بدولة قطر، الذي يُعقد خلال الفترة من 13 حتى 16 مايو الجاري.

وتجول سموه بالمعرض، واستمع إلى شرح عن العلامات التجارية والمنتجات السعودية المشاركة فيه في المجالات الصناعية، والغذائية، والصحية، والتجارية.

عقب ذلك، بدأ الحفل المعد لهذه المناسبة، بكلمة للرئيس التنفيذي لشركة “لمسة براق” هند العوني، قدمت شكرها وتقديرها لسمو السفير منصور بن خالد على دعمه للمعرض وافتتاحه، مبينة أن المعرض سيستقبل الزوار على مدى 4 أيام بهدف إبراز المنتجات السعودية، ونشرها إلى مختلف دول العالم، وربط كبار المستثمرين في البلدين الشقيقين ببعض، معربة عن شكرها وتقديرها لجميع الجهات الحكومية والشركات المشاركة ورعاة المعرض.

من جهته أعرب أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان عن تمنياته بأن يحقق هذا المعرض أهدافه، وأن يسهم في الترويج لمفهوم “صنع في السعودية”.

ونوّه بعمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، مقدماً شكره وتقديره لمنظمي النسخة الأولى لهذا المعرض.

بعد ذلك ألقى، رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري حمد بن علي الشويعر كلمة تناول نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مفيداً بأن التبادل التجاري خلال عام 2023 نما بنحو 110% عن العام 2022.

وأكد أن مجلس الأعمال السعودي القطري سيبذل المزيد من الجهود لعقد فعاليات مشتركة بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مبينًا أن هذا المعرض يأتي لتسويق المنتجات السعودية للسوق القطري، وأن المنتجات السعودية ستصل لأكثر من 150 دولة حول العالم، معرباً عن أمله بأن يحقق المعرض أهدافه الاستراتيجية.

يذكر أن معرض المنتجات الوطنية السعودية بدولة قطر سيشهد مشاركة عدد من الجهات الحكومية المتمثلة في وزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، واتحاد الغرف التجارية السعودية.