سفير المملكة لدى لبنان: نطمئن الجميع لا نية لتعديل اتفاق الطائف وهذا موقف القيادة السعودية (فيديو)

وجه وليد بخارى سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، على غرار الاحتفال بالذكرى الـ33 لـ اتفاق الطائف في بيروت، رسالة خاصة تعكس حرص قيادة المملكة من أجل الحــفاظ على استقرار وأمن ووحدة لبنان.

وقال وليد بخاري، خلال ظهوره على غرار الاحتفال بالذكرى الـ 33 لاتفاق الطائف، لقد طرحنا مسألة، هل هناك نية لدى فرنسا بدعوة القادة إلى حوار وطني، حتى أكدوا لنا بإجابة لا تقبل التأويل أو الاجتماد لن يكون نية لتعديل اتفاق الطائف وهذا موقف نهائي.

وحول أهمية المحافظة على الوفاق الوطني، أضاف، أنه تجسيدٌ مهم لمرحلة مر بها لبنان وشعبه، ولهذها رأت الجامعة العربية واللجنة الثلاثية التي حرصت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، على دعم وجهود رفيق الحريري.

وأكد أن المملكة تسعى من أجل الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، خاصة أننا في أمسّ الحاجة إلى أن نجسّد صيغة العيش المشترك بركائزه التي عالجها ميثاق الطائف، خاصة ما يتعلق بتحديد محورية الكيان اللبناني والحفاظ على هوية لبنان وعروبته.

وأكمل، أن المملكة تحرص بالتعاون مع المجتمع الدولي على مضمون اتفاق الطائف من منطلق الحفاظ على صيغة العيش المشترك؛ لأن البديل سيكون مزيداً من الذهاب إلى المجهول، ونحن نعول على حكمة القادة في لبنان وتطلعات الشعب اللبناني.