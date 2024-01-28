سفير المملكة لدى مصر يحضر حفل تدشين كتاب “سعوديون عاشوا في مصر” للدكتور أحمد العرفج

القاهرة ـ أحمد حماد

حضر سفير خادم الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حفل تدشين كتاب “سعوديون عاشوا في مصر” للإعلامي والكاتب السعودي الدكتور أحمد بن عبدالرحمن العرفج بحضور عدد من الشخصيات والكتاب والروائيين السعوديين والمصريين.

وخلال حفل التوقيع أعرب السفير نقلي عن سعادته لحضور الحفل، مشيرا الى أن الالتقاء الدائم بين المفكرين السعوديين والمصريين من خلال المناسبات الثقافية مثل معارض الكتاب والندوات وغيرها من الفعاليات والبرامج يعكس قوة الترابط الاجتماعي والإنساني والثقافي بين الشعبين الشقيقين، ويحمل بعدا تاريخيا للعلاقات السعودية المصرية الممتدة عبر التاريخ في مختلف المجالات.

من جانبه تحدث الدكتور العرفج عن فكرة الكتاب التي تصف حجم الترابط الاجتماعي بين المملكة ومصر من خلال أبرز الرواد والأسماء السعوديين في عدد من المسارات كان أبرزها المسار الدبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفني.