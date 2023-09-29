سفير الولايات المتحدة الأمريكية والقنصل العام بجدة يزوران مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

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زار سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل آلن راتني، والقنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بجدة فارس أسعد، أمس الأول، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

وأشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة بما شاهده في المجمع من عمليات التشغيل وآلية طباعة المصاحف، وقال: “في كل سنة آلاف المواطنين الأمريكيين يزورون مكة المكرمة والمدينة المنورة عائدين إلى أمريكا بنسخة من القرآن الكريم المطبوع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف”، معبراً عن سعادته لإتاحة الفرصة لزيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وما تلقاه من حسن استقبال من القائمين على المجمع.