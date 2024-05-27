سفير باكستان لدى المملكة: مبادرة طريق مكة محل ثناء حكومة وشعب باكستان

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ثمّن سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق، جهود المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل إجراءت سفرهم للبقاع المقدسة، مؤكدًا أن مبادرة طريق مكة محل ثناء حكومة وشعب باكستان.

ونوّه السفير فاروق بالتوسع في تنفيذ المبادرة هذا العام (1445 هـ/ 2024 م) في مطاري كراتشي وإسلام آباد الدوليين، بعد نجاحها في الأعوام السابقة وتحقيق أهدافها في شرف خدمة ضيوف الرحمن المستفيدين منها في جمهورية باكستان، مشيرًا إلى أنها جعلت سفر الحجاج خاليًا من المتاعب وسهلًا وميسرًا.

يُذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، تواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.