سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا يستقبل فريق مبادرة “طريق مكة ” في أنقرة

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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد بن أسعد أبو النصر، اليوم، فريق مبادرة “طريق مكة” وذلك بمقر السفارة في أنقرة.

ورحب خلال اللقاء بفريق المبادرة، مشيداً بالجهود التي يبذلها الفريق لخدمة حجاج بيت الله والتيسير عليهم، كما أشاد بالتقنيات الحديثة المستخدمة في مطار إيسنبوغا الدولي بأنقرة، مبدياً كامل الاستعداد لتقديم الدعم، ومتمنياً للمبادرة وللفريق والقائمين عليها دوام النجاح والتوفيق.

‎وتم خلال اللقاء تكريم فريق المبادرة المتواجد في أنقرة، والذي يبذل جهداً لضمان تقديم خدمات متكاملة لحجاج بيت الله الحرام، والتسهيل عليهم.

‎ويُذكر أن الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج “رؤية المملكة 2030″، وتتمثل في: وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.