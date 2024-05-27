سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار يتفقد صالة مبادرة “طريق مكة” في مطار أبيدجان الدولي

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تفقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي، مساء أمس الأحد، الصالة المخصصة لمبادرة “طريق مكة” في مطار أبيدجان الدولي، يرافقه معالي وزير الداخلية والأمن بجمهورية كوت ديفوار فاغوندو جوماندي، ورئيس المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية عثمان دياكيتي.

واطلع السفير ومعالي الوزير على سير العمل في صالة المبادرة، والإجراءات المنفذة لتسهيل وتيسير رحلة الحج، وتنظيم الخدمة في المطار في وقت قياسي، مشيدًا بفريق عمل مبادرة “طريق مكة ” وما يقدمونه من خدمات لحجاج بيت الله المستفيدين من المبادرة.

الجدير بالذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى توفير خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة، ويشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.