سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا يقدم أوراق اعتماده لرئيسة الدولة

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قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا، سلمان بن عبدالرحمن بن إسحاق آل لشيخ، أوراق اعتماده لفخامة السيدة سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا، وذلك خلال استقبالها له في القصر الجمهوري بالعاصمة تبليسي.

وأشادت الرئيسة سالومي خلال الاستقبال بالعلاقات التي تربط بين المملكة وجورجيا، وتطلعها إلى تعزيزها.

كما عبرت عن تحياتها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ.

ورفع السفير آل الشيخ بهذه المناسبة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، على هذه الثقة الغالية، التي تعد دافعاً لبذل المزيد ومواصلة الجهد والعطاء.

وأشاد بما تحظى به السفارة في تبليسي من دعم غير محدود من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، سائلًا المولى ـ عز وجل ـ أن يوفق منسوبي السفارة لخدمة الدين ثم الملك والوطن.