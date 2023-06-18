سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار: تنفيذ مبادرة “طريق مكة” في كوت ديفوار لأول مرة حقق نجاحاً متميزاً

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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين سعد بن بخيت القثامي أن تنفيذ مبادرة “طريق مكة” في جمهورية كوت ديفوار ولأول مرة بعد إدراجها ضمن الدول المستفيدة من المبادرة، حقق نجاحاً متميزاً على جميع المستويات المتعلقة بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كما أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – حريصة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج وتنقلهم أثناء الحج.

وأفاد السفير القثامي لوكالة الأنباء السعودية، أن المبادرة أسهمت في تسهيل إجراءات سفر الحجاج للمملكة بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، وذلك لإتمام مناسكهم بكل طمأنينة حتى عودتهم لبلدهم.

وأشار إلى أن المبادرة لقيت صدى إيجابياً واسعاً لدى الجهات الرسمية والدينية والإعلامية في كوت ديفوار، مبيناً أن سفارة المملكة كانت على تواصل دائم مع الفرق المعنية بالمبادرة والجهات الإيفوارية وذلك لتحقيق أهداف المبادرة، مشيداً بنجاح تنفيد المبادرة في جمهورية كوت ديفوار خصوصاً أنها المرة الأولى.