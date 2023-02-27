سفير خادم الحرمين باليمن يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط سبل وقف إطلاق النار   

المناطق ـ أحمد حماد

التقى محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الإثنين، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في موسكو .

وخلال اللقاء تم بحث الأوضاع اليمنية الراهنة، فيما استعرض “آل جابر” جهود المملكة السياسية والاقتصادية والإغاثية والأمنية وجهود وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.

على جانب آخر قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية في كلمتها أمام مؤتمر المانحين بشأن اليمن، اليوم الإثنين:”قدمنا مساعدات للشعب اليمني وصلت إلى 10 مليارات دولار”.

كما أضافت هلا التويجري أمام مجلس حقوق الإنسان “نؤكد على أهمية حقوق الإنسان عالمياً”.

وتابعت “نواصل تقديم المبادرات لحل النزاعات”.