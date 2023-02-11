سفير روسيا لدى واشنطن: خطط الغرب لهزيمتنا باءت بالفشل

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أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أن خطط الغرب لهزيمة روسيا باءت بالفشل.. مشددا على أن موسكو لن تتخلى عن أهدافها لتشكيل نظام عالمي ديمقراطي قائم على المساواة واحترام مبادئ القانون الدولي.

وقال أنطونوف – حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم السبت – إن بلاده خلال العام الماضي، أعادت بناء اقتصادها وعززت قوتها العسكرية، وكثفت التعاون مع معظم الدول.

وأضاف السفير الروسي “نعم نحن نعيش في ظل عقوبات اقتصادية، حتى أنهم يريدون شطب روسيا من الخريطة السياسية للعالم يوما بعد يوم”.. وتابع قائلا “يشعر الدبلوماسيون الروس برغبة غير الأصدقاء في تقويض علاقاتنا القائمة منذ قرون مع بلدان رابطة الدول المستقلة، وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية”.