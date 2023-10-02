سفير فرنسا لدى المملكة: الجناح الفرنسي في معرض الرياض الدولي للكتاب رمز للحوار الثقافي بين البلدين

أكد السفير الفرنسي لدى المملكة “لودوفيك بوي”، أن الجناح الفرنسي في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 يعد رمزا للحوار الثقافي الثري بين فرنسا والمملكة العربية السعودية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وفرنسا هي علاقة تاريخية، مشيرا إلى حجم التبادل التجاري وتبادل البعثات الثقافية بين البلدين.

وأشار إلى أن معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، شهد حضور شخصيات عالمية من الكثير من دول العالم، مهنئا وزارة الثقافة السعودية على حسن تنظيم الفعاليات.