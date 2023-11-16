سفير مالطا لدى المملكة: رسالتي لسكان بلادي: أدعوكم لزيارة واكتشاف السعودية ففيها كل مقومات السياحة للاستمتاع بأوقاتكم فيها

أكد سفير مالطا لدى المملكة على أن تجربته خلال السنوات السابقة في السعودية فاقت توقعاته.

وأضاف في تصريحات لـ “السعودية”، أن المملكة العربية السعودية لديها بيئة مختلفة تحظى باختلاف متميز على كافة البيئات الموجودة في العالم.

ودعا كافة المواطنين من بلاده بضرورة السفر إلى المملكة وتجربة مناخها الجيد والاستمتاع بثقافتها المتنوعة.