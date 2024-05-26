سقطت قرب قاعدة عسكرية.. تحطم طائرة بريطانية نادرة

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قضى طيار في القوات الجوية الملكية البريطانية في تحطم طائرة من طراز سبيتفاير تابعة للأسطول التذكاري في شرق إنجلترا، السبت، وفق ما أعلن مسؤولون.

أخبار قد تهمك صحف إيرانية: بريطانيا دفعت 530 مليون دولار فدية “تعود لفترة الحرب العالمية الثانية” وكانت الطائرة المقاتلة التي تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية تحلق قرب قاعدة كونينغسبي التابعة لسلاح الجو الملكي في لينكولنشاير عندما سقطت في أحد الحقول بعيد الساعة الأولى بعد الظهر (12,00 بتوقيت غرينتش). وهرعت الشرطة وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، حيث تم إعلان مصرع الطيار الذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد وفقا لـ “العربية”. “وفاة الطيار” وقال متحدث باسم وزارة الدفاع “ببالغ الحزن نؤكد وفاة طيار من سلاح الجو الملكي البريطاني في حادث مأساوي قرب قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني كونينغسبي اليوم”.

وأضاف “تم إبلاغ عائلة الطيار ونطلب احترام خصوصيتهم في هذا الوقت العصيب”.

وأوضحت الشرطة المحلية أن الطائرة كانت براكب واحد ولم يشمل الحادث أي شخص آخر.

ومن المقرر فتح تحقيق.

“سوناك يعزي”

من جهته، قدم رئيس الوزراء ريشي سوناك في منشور على منصة “إكس” تعازيه لعائلة الطيار وأحبائه بعد “الحدث المأساوي”.

وقال زعيم المعارضة كير ستارمر إنه “شعر بحزن عميق” بسبب هذا النبأ.

عروض تذكارية

وتستضيف قاعدة كونينغسبي مجموعة من الطائرات المقاتلة والقاذفات تعود إلى فترة الحرب وتشارك في العروض الجوية والعروض التذكارية.

ولم يتبق سوى بضع عشرات من طائرات سبيتفاير الصالحة للطيران، بينها ست متمركزة في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في كونينغسبي.