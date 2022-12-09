سقوط حبّات البرد وجريان للسيول.. محلل طقس يتوقع الحالة الجوية اليوم والمناطق المتأثرة بها

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني الحالة الجوية لليوم الجمعة والمناطق المتأثرة بها.

وقال في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، إنه من المتوقع اليوم الجمعة استمرار الحالة الممطرة السابعة لموسم 1444هـ، كما من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة لغزيرة وحبات برد على عموم منطقة الرياض إضافة إلى أجزاء من القصيم والشرقية ومكة وحائل والشمالية والجوف.

وأضاف أنه تمتد الحالة الجوية إلى أجزاء من الباحة وعسير وجازان وعُمان، وفرصة السيول من متوسطة إلى قوية ورياح على أجزاء منها .

وأشار إلى أن قوة الحالة كما ترسمها النماذج العددية للطقس وتشمل محافظات ومراكز شقراء وثادق وحريملاء وجنوب المجمعة فالدرعية والعاصمة الرياض ومكة والليث والقنفذة وجازان.