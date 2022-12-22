سقوط شخص من منحدر جبلي وعر بتنومة.. و«الدفاع المدني» يباشر

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باشرت فرق الدفاع الدفاع المدني، مساء أمس الأربعاء، حادثة سقوط شخص من منحدر جبلي وعر في تنومة.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني تنومة أنقذ شخصًا سقط من منحدر جبلي.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى أنه تم نقل الشخص للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونشرت المديرية العامة للدفاع، صورة وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في إنقاذ الشخص وتقديم المساعدة اللازمة له.