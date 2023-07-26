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سقوط طائرة أثناء مهمة تدريبية بخميس مشيط واستشهاد طاقمها

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 26 يوليو 2023 - 7:54 مساءً

المناطق_واس

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (14:28) من مساء اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023م، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وأشار العميد المالكي، إلى استشهاد طاقم الطائرة ـ رحمهما الله ـ، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

واختتم العميد المالكي تصريحه، بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 26 يوليو 2023 - 7:54 مساءً
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Waleed

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