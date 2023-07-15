سكاي سبورتس: ليفربول يوافق على رحيل فابينيو للاتحاد

المناطق_متابعات

ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن نادي ليفربول الإنجليزي وافق على رحيل لاعبه البرازيلي فابينيو إلى الاتحاد بطل دوري روشن السعودي.

وقالت سكاي سبورتس، يوم السبت، إن فابينيو لم يسافر مع الفريق لمعسكر الإعداد في ألمانيا بعدما منحه النادي الضوء الأخضر للرحيل.

ووفقاً للتقرير نفسه، فإن إدارة ليفربول تلقت يوم الجمعة عرضاً بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع البرازيلي البالغ عمره 29 عاماً.

وسيكون فابينيو ثاني إضافة قوية للاتحاد في خط الوسط بعد تعاقد النادي مع نغولو كانتي عقب نهاية عقده مع تشيلسي.

خط وسط جديد

واستغنى ليفربول عن العديد من العناصر في خط الوسط بعد نهاية الموسم الماضي حيث رحل نابي كيتا وأليكس-أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر بعد نهاية عقودهم، كما أعلن إعارة لاعبه الشاب فابيو كارفاليو إلى لايبزيغ الألماني.

وبات جوردان هندرسون قائد الفريق المخضرم قريباً من الرحيل هو الآخر إلى الدوري السعودي، وبالتحديد إلى نادي الاتفاق الذي يقوده أسطورة الريدز السابق ستيفين جيرارد.

في المقابل، عزز الريدز خط وسطه بلاعبين جديدين فقط هما المجري دومينيك سوبولاي والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.

وسيكون المدرب يورغن كلوب مطالباً بتعزيز خط وسطه بلاعب آخر، على أقل تقدير، لتعويض كل هؤلاء الراحلين.

ويحاول النادي الذي أنهى الموسم في المركز الخامس التعاقد مع روميو لافيا لاعب ساوثهامبتون الشاب.