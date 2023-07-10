“سكاي SCAI” للذكاء الاصطناعي ترعى النادي الأهلي

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وقّع النادي الأهلي السعودي مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي “سكاي SCAI” – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – شراكةً لمدة ثلاثة سنوات تمتد حتى موسم 2025-2026، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة النادي الأهلي الاستثمارية المهندس طارق خليفة، والرئيس التنفيذي لقطاع العمليات التشغيلية في شركة سكاي عبدالعزيز المعمر.

وأبدى المهندس خليفة سعادته بارتباط اسم النادي بشركة “سكاي SCAI”، مؤكداً أن هذا التعاون سيفتح آفاقاً جديدة للنجاح؛ مبيناً أن هذه الرعاية ستتيح لـ”سكاي” إمكانية تحقيق المزيد من النجاح بصفتها شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، كما ستُمكنها من القيام بدور رئيسي في تطوير القطاع الرياضي محلياً وعالمياً.

وأشار المهندس طارق خليفة إلى أن الرعاية ستعزز الترابط بين النادي ومختلف القطاعات، مما يسمح له بأداء دوره بما يحقق المنفعة المتبادلة للجميع، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، منوهاً بالقيمة الكبيرة التي ستضيفها هذه الشراكات الاستراتيجية في عملية تطوير المواهب المحلية وتعزيز تجربة مشجعي النادي.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات التشغيلية في الشركة أن هذا التعاون يجسّد التزامهم في “سكاي” بتعزيز الابتكار في القطاع الرياضي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن الشركة تسعى للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بما يُسهم في خلق قيمة لمختلف القطاعات من أجل مساعدة شركائها في تحقيق أهدافهم، بالإضافة لتحسين جودة حياة الأفراد.

يذكر أن الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي “سكاي SCAI” تكرّس جهودها لقيادة مستقبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوفير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية؛ وذلك لتحقيق مستقبل أكثر استدامة، ومن خلال القدرات الداخلية والاستثمارات المتنوعة، لاسيما وأنها محفز أساسي لمنظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة، بهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز تنافسي عالمي للتقنيات المتقدمة.