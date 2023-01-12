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سكرتارية مزادات الإبل بالقصيم تستعرض جاهزية مزاد ضرية للإبل

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 12 يناير 2023 - 1:41 مساءً

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عقدت سكرتارية مزادات الإبل بإمارة القصيم اجتماعًا اليوم استعرضت خلاله جاهزية أعمال اللجان المنظمة لبدء مزاد ضرية للإبل الذي سينطلق مطلع الشهر القادم. بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، ذلك بحضور محافظ ضرية حسون الحسون، والمشرف العام على سكرتارية المزادات بإمارة القصيم اللواء متقاعد عبدالله بن دليم البدراني .

واستعرض الاجتماع الذي جاء بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، جاهزية أعمال البنية التحتية لموقع المزاد والطرق الداخلية ومسارات عرض الإبل، والمواقع المصاحبة لها.

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 12 يناير 2023 - 1:41 مساءً
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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