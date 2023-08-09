سكرتير نقابة الأطباء في السودان: لا توجد أي حماية للكوادر الطبية رغم موافقة طرفي الصراع على مطلبنا والتوقيع عليه في جدة

أكد سكرتير نقابة الأطباء في السودان الدكتور “عطية عبدالله عطية”، أنه لا توجد أي حماية للكوادر الطبية، على الرغم من موافقة طرفي الصراع على حماية الأشخاص العاملون في المجال الطبي والصحي، والتوقيع عليه في اتفاق جدة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث” أن القطاع الصحي في السودان يعاني من تدهور كبير في الأبنية، ونقص حاد في المستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لمساعدة المرضى.

وأوضح أن الحراب الدائرة في البلاد خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، الذين لا يجدون مأوى لهم في المستشفيات السودانية لعلاجهم بالشكل المطلوب.