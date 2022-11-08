سكر يعتدل وقولون يتحسّن ووزنك ينزل.. “الخضيري” يدعوك إلى هذه التجربة

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دعا أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ إلى خوض تجربة لمدة شهر فقط يتم فيها ترك المعجنات والفطائر وتقليل السكريات وزيادة الفواكه والخضراوات، مؤكداً أن النتيجة ستكون اعتدالاً في السكر ونزول الوزن.
وعن التجربة، قال “الخضيري”؛ عبر حسابه على “تويتر”: “جرّب ولمدة شهرين فقط ترك المعجنات والفطائر وأي شيء مصنوع من القمح (سواء بر أو دقيق أبيض أو بسكويت شابورة أو أي منتجات قمحية)، وقلل السكريات وزد الخضار والفاكهة والورقيات، وسترى نزولاً في الوزن من ٣ إلى ٤ كيلو بالشهر.
وأضاف: “سترى اعتدال سكر الدم وانخفاض التراكمي، وبعدها سيتحسّن قولونك، ونومك، وينزل وزنك”.