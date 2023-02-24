“سكني”: استرداد الضريبة قبل نهاية مارس لمن اشترى مسكن في هذه الفترة

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قال برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن المستفيد بإمكانه استرداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول قبل نهاية مارس من العام الحالي.

وأوضح البرنامج في رده على أحد الاستفسارات عبر حسابه بـ”تويتر”، أن المستفيد إذا اشترى المسكن الأول “وحدة سكنية جاهزة” في الفترة من 1 / 1/ 2018 وحتى 3 /10 / 2020، فعليه سرعة رفع طلب الاسترداد لضريبة القيمة المضافة قبل تاريخ 31 /3 /2023 من خلال الرابط التالي.

يُذكر أن أمراً ملكياً صدر بتاريخ 18 /4/ 1439هـ نص على أن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن وذلك لتقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين.