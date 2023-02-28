“سكني”: هذه خطوات الاستفادة من خدمة “المستشار العقاري” ومميزاتها

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حددت منصة “سكني” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خطوات الاستفادة من خدمة “المستشار العقاري”، والمميزات التي تعود على المُستفيد منها.

وأوضحت المنصة، أن خطوات الاستفادة من الخدمة تتضمن التسجيل في المنصة واختيار الخدمة ثم تعبئة البيانات المالية والالتزامات والمدخرات، وبعدها يتم الحصول على التوصيات المالية.

ولفتت إلى أن الخدمة تُساهم في تحقيق تطلعات تملك المُستفيد للمسكن المناسب، والحصول على التوصيات المالية المناسبة من المؤسسات التمويلية.

ونوهت إلى أن مميزات خدمة المستشار العقاري تتضمن تقديم توصيات تمويلية من عدة بنوك مختلفة، وتقديم الطلبات بشكل مؤتمت بالكامل.