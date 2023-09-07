“سكني” يتيح 8280 قطعة أرض مجانية للأسر السعودية في 2023

المناطق_الرياض

كشف برنامج “سكني” عن إتاحة 8280 قطعة أرض مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس 2023، وذلك عبر موقع وتطبيق سكني في مختلف مناطق المملكة، في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.

وأوضح البرنامج، أنه تم إتاحة (1527) قطعة أرض بمنطقة الرياض، و(3982) قطعة أرض بمنطقة مكة المكرمة، و(1297) قطعة أرض بالمنطقة الشرقية، و(651) قطعة أرض بمنطقة القصيم، إضافة إلى (259) بمنطقة الحدود الشمالية.

واستمرارا لجهود “سكني” المستمرة في توفير الخيارات السكنية للأسر السعودية، أتاح البرنامج (182) قطعة أرض في منطقة الجوف، و(122) قطعة في نجران، وفي منطقة حائل (242) قطعة أرض، إضافة إلى (118) قطعة أرض أخرى في مناطق المدينة المنورة والباحة.