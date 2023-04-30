“سكني” يرد على استفسارات حول سبب تأخر الدعم عن بعض المستفيدين

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رد برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والسكنية، على استفسارات حول سبب عدم إيداع الدعم بحسابات بعض المُستفيدين، حيث إنه يودع تلقائياً في يوم الـ 24 من كل شهر ميلادي.

وبيّن البرنامج عبر “تويتر”، أن العمل لا يزال قائماً لإيداع مبالغ الدعم السكني للمُستفيدين، على أن يتم إيداع الدعم السكني في الحسابات بأقرب وقت ممكن.

ونوه إلى أنه يحق للأسرة المُستحقة الاستفادة من الدعم السكني من خلال جهة واحدة مرة واحدة فقط سواء من صندوق التنمية العقارية أو البرنامج سواء كان الطلب باسم الزوج أو الزوجة.